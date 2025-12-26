L’homme qui a attaqué des policiers avec un couteau à Kraainem a été placé sous mandat d’arrêt

L’homme qui a attaqué des policiers avec un couteau mardi soir à Kraainem (Brabant flamand) a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction, a confirmé vendredi le parquet de Hal-Vilvorde après que plusieurs médias ont publié l’information.

La police a été alertée mardi vers 17h30 en raison de l’a présence d’un homme armé d’un couteau dans l’avenue des Anciens combattants à Kraainem. Selon le parquet, les agents ont d’abord sommé le suspect de lâcher le couteau à plusieurs reprises. Comme il ne s’exécutait pas, ils ont utilisé du spray au poivre pour tenter de le désarmer.

Cette tentative s’est également soldée par un échec et l’homme a continué à attaquer les policiers avec son couteau. Ceux-ci ont finalement ouvert le feu, touchant le mis en cause au bras. L’homme a été transporté à l’hôpital, mais son pronostic vital n’était pas engagé.

Il a ensuite été présenté à un juge d’instruction, qui l’a placé sous mandat d’arrêt.

