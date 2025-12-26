Des policiers visés par des tirs de feux d’artifice à Ganshoren : “Ça m’interpelle, c’est inquiétant”

Des individus ont tiré des feux d’artifice en direction de la police jeudi soir à Ganshoren, sans faire de blessés.

La soirée a été mouvementée à Ganshoren ce jeudi. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent un individu en train de tirer des feux d’artifice sur les forces de l’ordre. Les faits semblent s’être déroulés sur l’avenue Van Overbeke au niveau de l’arrêt de bus Neuberger.

Selon le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem, la situation a dégénéré lors d’un contrôle de police. Un individu, qui n’était pas impliqué dans le contrôle, aurait décidé de perturber l’intervention.

“Ça m’interpelle, c’est inquiétant, mais cela veut aussi dire que la police fait son travail, qu’elle est sur le terrain“, réagit le bourgmestre.

L’incident n’a, heureusement, pas fait de blessés ou de dégâts matériels. “Les policiers ont tout mon soutien“, ajoute le bourgmestre.

Le suspect s’est enfuit et n’a pas pu être identifié par la police.

Jean-Paul Van Laethem assure que l’attention sera toute particulière pour le 31 décembre pour éviter que des faits similaires se répètent. Les feux d’artifice seront interdits à Ganshoren, comme partout en Région bruxelloise.

La rédaction – Photo : Réseaux Sociaux