Violente explosion à Saint-Gilles cette nuit : des feux d’artifice ont fait des dégâts

Une forte déflagration liée à des feux d’artifice a endommagé plusieurs voitures et vitrines à Saint-Gilles. Le SEDEE et la police scientifique enquêtent encore sur l’origine exacte des faits.

Une explosion de feux d’artifice a provoqué des dégâts matériels dans la nuit de mardi à mercredi rue de Bosnie à Saint-Gilles, a indiqué mercredi la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). Plusieurs véhicules ainsi que des vitres ont été endommagés, selon la police.

Selon les premiers éléments communiqués par la zone Bruxelles-Midi, la déflagration a été particulièrement importante. Aucun blessé n’a toutefois été signalé. Les circonstances exactes des faits restent à déterminer.

Le Service de déminage et d’explosifs (SEDEE) ainsi que le laboratoire de la police sont descendus sur les lieux afin d’analyser la nature précise de l’explosion et d’évaluer les dégâts occasionnés.

La violence de la déflagration a suscité une vive inquiétude parmi les riverains. Sur les réseaux sociaux, plusieurs habitants ont témoigné avoir cru à l’explosion d’une grenade, certains évoquant même une attaque visant un établissement Horeca du quartier.

