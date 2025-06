Relations tendues entre socialistes à Bruxelles : vers la fin des listes communes entre le PS et Vooruit ?

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, s’en est pris mercredi au président de la fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej. Il l’accuse de “surtout s’occuper des élections de 2029” alors qu’il ferait mieux de s’affairer à former un gouvernement dans la capitale.

Les relations entre les socialistes francophones et flamands dans la capitale sont particulièrement tendues. Vooruit a refusé de suivre le PS dans des négociations en vue de former une majorité de gauche avec Ecolo et Groen, le PTB et la Team Fouad Ahidar, et donc sans la N-VA. Ce choix, qui aurait compliqué la tâche de Vooruit dans les majorités fédérale et flamande où il a conclu une alliance avec la N-VA, est mal passé au PS bruxellois. Certains socialistes francophones ont laissé entendre que le PS pourrait également présenter des listes dans le collège néerlandophone pour élire le parlement bruxellois et ne plus former de liste commune pour les élections communales de 2030.

“Nous restons très calmes. Nous examinerons si alors nous ne présenterons pas des listes francophones, car je crois que les Bruxellois francophones ont plus besoin de Vooruit que les Bruxellois néerlandophones d’Ahmed Laaouej“, a répliqué M. Rousseau. “Nos gens à Bruxelles sont de bons bilingues“.

La piste de gauche étudiée par M. Laaouej était une “sorte de projet fantaisiste qui l’aurait fait ministre-président d’une coalition avec des partis extrémistes“, selon M. Rousseau. “Nous essayons toujours de trouver une solution et nous sommes donc allés écouter, mais il n’en est rien ressorti sur la manière dont ils veulent réformer Bruxelles.”

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui s’implique également dans les discussions à Bruxelles, a aussi été visé. “Bouchez et Laaouej se disputent avec tout le monde. Peut-être que le PS et le MR devraient envoyer d’autres personnes, il y aurait peut-être un gouvernement“, a affirmé le président de Vooruit.

Les mauvaises relations entre le leader des socialistes flamands et le président de la fédération bruxelloise du PS ne datent pas des discussions en vue de former un gouvernement régional. M. Laaouej s’était montré très sévère en 2023 sur le socialiste flamand après les propos racistes que celui-ci avait tenus, ivre, dans un café de Sint-Niklaas à l’encontre des Roms.

Les socialistes se présentent régulièrement en cartel aux élections communales à Bruxelles, ce qui permet à Vooruit de disposer d’échevins dans certaines communes.

Avec Belga – Photo : Belga