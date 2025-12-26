Les PME bruxelloises sont moins nombreuses à offrir un cadeau de fin d’année

À Bruxelles, seules 34 % des PME prévoient d’offrir un cadeau de fin d’année à leurs travailleurs, un taux nettement inférieur à celui observé en Wallonie et en Flandre, selon une enquête de SD Worx.

Plus de la moitié des PME wallonnes (52 %) prévoient un cadeau de fin d’année. Avec un montant moyen d’environ 40 euros par travailleur, cela correspond au plafond fiscal exonéré, indique le prestataire de services RH SD Worx vendredi dans un communiqué sur base d’une enquête menée auprès de 535 PME belges en décembre 2025.

La probabilité d’offrir un cadeau de fin d’année augmente avec la taille de l’entreprise (cela est valable jusqu’à environ 100 travailleurs). Dès qu’une PME compte plus de cinq collaborateurs, six employeurs sur dix offrent un cadeau. Cependant, dans les plus grandes entreprises comptant 100 à 250 travailleurs, cette proportion retombe à quatre sur dix, un chiffre comparable aux plus petites entreprises.

En Wallonie (52%) et en Flandre (49%), la moitié des PME sont convaincues d’offrir un cadeau de fin d’année à leur équipe. À Bruxelles, cependant, cette pratique est moins répandue : seulement une PME sur trois le fera cette année (34%).

En Flandre : le Nouvel An est le plus populaire (53 %), suivi de Noël (41 %) et de la Saint-Nicolas (39 %). À Bruxelles et en Wallonie : Noël arrive en tête, suivi de la Saint-Nicolas. Les cadeaux du Nouvel An sont rares en Wallonie (9 %) et un peu plus fréquents à Bruxelles (24 %).

La plupart des employeurs respectent le montant exonéré fiscalement : maximum 40 euros par travailleur et par an, et 40 euros par enfant. Pourtant, un quart des PME à Bruxelles et en Flandre offrent pour plus de 50 euros. En Wallonie, un quart dépasse même les 100 euros, ce qui fait grimper la moyenne.

Belga – Photo : Unsplash