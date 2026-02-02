“Je vois pas l’intérêt à part remplir les poches des communes”, le stationnement payant débute aujourd’hui dans le nord-ouest de Bruxelles

Les zones bleues disparaissent au profit des zones vertes payantes dans la plupart des rues, afin de limiter le stationnement de longue durée aux automobilistes extérieurs.

Dès ce lundi, les règles en matière de stationnement changent dans cinq communes du Nord-Ouest de la capitale. “C’est scandaleux”, “Je suis tout à fait contre”, réagissent des riverains à Jette.

A Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Koekelberg, l’ensemble du territoire passe en zone verte. Du côté de Jette, la zone verte est étendue au sud du chemin de fer, avec des exceptions au nord et autour de la place du Miroir. Et enfin à Molenbeek, passage quasi intégral en zone grise, limitant ainsi le stationnement à 4h30 sans carte de riverain.

► Relire notre article | Le stationnement devient payant dans la majorité du nord-ouest de Bruxelles : voici les nouveaux tarifs

Les bourgmestres ont décidé de ces changements d’une seule et même voix pour éviter le report massif des voitures vers d’autres quartiers. “Berchem où c’était uniquement en zone bleue, souffrait du stationnement des communes voisines”, explique Pierre Vassart, porte-parole de Parking.brussels.

L’objectif : faciliter le stationnement pour les habitants titulaires d’une carte de riverain. Mais la justification peine à convaincre. “Ce n’est pas des gens extérieurs qui viennent se garer le soir, c’est des gens du quartier”, regrette une habitante. Plus largement, les riverains s’inquiètent de la difficulté à recevoir des invités. “Avant ils mettaient la carte bleue et maintenant ils vont devoir payer”.

► Revoir l’interview | “Ce sera plus simple pour se garer près de chez soi” : Ganshoren passe en zone verte dès ce lundi

Face à cette inquiétude, Parking.brussels rassure : des codes visiteurs (au tarif de 2,50 euros pour 4h30) et des cartes professionnelles sont disponibles pour faciliter le stationnement temporaire des invités ou du personnel.

Les horodateurs sont déjà installés et le paiement peut se faire via application ou SMS (4411). Les habitants disposent d’une semaine d’adaptation avant le début des sanctions.

■ Reportage de Maël Arnoldussen