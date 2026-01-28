Le stationnement devient payant dans la majorité du nord-ouest de Bruxelles : voici les nouveaux tarifs

Changement de politique de stationnement à Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek. Exit les zones bleues – les zones de parking gratuit mais limité en durée avec le disque. À partir du 2 février 2026, la plupart des rues de ces communes passent en zone verte payante. L’objectif : inciter les automobilistes extérieurs à ces communes de ne s’y garer que le temps nécessaire.

Plus précisément, pour Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren et Koekelberg, tout passe au vert. À Jette, il y a des exceptions : la commune étend sa zone verte payante sur tout le territoire au sud du chemin de fer, mais la zone grise aux alentours de la place du Miroir reste d’application. Des zones resteront bleues dans certains quartiers résidentiels du nord de la commune où, selon les autorités locales, la pression du stationnement est plus faible. Molenbeek, en revanche, qui était largement en zone verte, passe intégralement zone grise (à l’exception de quelques places en zone rouge). Autrement dit, à Molenbeek, il ne sera désormais plus possible de se garer plus de 4h30 si l’on ne bénéficie pas de la carte de riverain, à l’instar du Pentagone.

Les bourgmestres des différentes communes du nord-ouest de Bruxelles se sont coordonnés pour éviter un report massif du flux automobile dans un quartier ou un autre. Cela faisait longtemps que les mandataires locaux planchaient sur un changement de politique de stationnement afin d’éviter la saturation dans leurs communes. Pour parking.brussels, ces changements doivent aussi permettre aux habitants qui disposent d’une carte de riverain de trouver plus facilement une place près de chez eux pour garer leur véhicule.

Des horodateurs ont été installés ces dernières semaines dans ces communes où la gestion du stationnement appartient à l’agence régionale parking.brussels. Il est également possible de régler son stationnement via l’application sur smartphone ou par SMS au numéro 4411.

Voici ci-dessous les nouveaux tarifs en vigueur à partir du 2 février 2026 :

Des exceptions pour les visiteurs et les professionnels

Les habitants de ces communes ont la possibilité d’offrir à leurs visiteurs des codes leur permettant de se garer près de chez eux à moindre coût. Ces codes s’achètent en ligne via le site de parking.brussels au prix de 2,50 € ou 2,75 € l’unité. Ils sont valables pour une durée de 4h30. L’habitant reçoit une liste de codes, que le bénéficiaire envoie par SMS au 4411 avec le texte “code de stationnement – espace – immatriculation du véhicule”, par exemple : PBR12345678 1ABC123). L’application 4411 permet également la même opération.

La carte “professionnel” concerne les entreprises, les personnes morales (sociétés de droit privé, institutions publiques, asbl) ou les indépendants, exerçant leur activité sur le territoire de la commune. Le bénéficiaire est tenu de fournir une preuve justifiant de son activité sur le territoire ainsi que l’immatriculation ou la liste des immatriculations du ou des véhicules pour lesquels une carte est demandée. Il introduit de préférence une seule et même demande annuelle pour toutes les cartes demandées. Il fixe ensuite ses propres modalités de distribution des cartes à son personnel.

