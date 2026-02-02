“Ce sera plus simple pour se garer près de chez soi” : Ganshoren passe en zone verte dès ce lundi

Le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés) défend la mesure dans Bonjour Bruxelles et revient aussi sur les dossiers Broustin, Charles Quint et la commémoration en hommage à Fabian.

Ganshoren est officiellement entrée en zone verte de stationnement payant, avec des horaires harmonisés de 9h à 20h. Pour le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem, cette évolution était nécessaire afin d’éviter le report de voitures venant de communes voisines déjà concernées par le stationnement payant. L’objectif est de permettre aux riverains de trouver plus facilement une place près de chez eux. “Ce sera plus facile de se garer près de chez soi”.

La commune s’attend à des recettes annuelles comprises entre 200.000 et 400.000 euros, qui seront réinvesties localement. Une période de tolérance d’une semaine est prévue jusqu’au 9 pour laisser le temps aux habitants de s’adapter au nouveau système. “Je pense que ça devrait bien se passer”.

Le bourgmestre espère également une meilleure rotation des véhicules, Ganshoren étant située à l’entrée de Bruxelles où les voitures stationnent souvent longtemps au même endroit. Une réciprocité avec les communes voisines est en cours de mise en place.

Côté aménagements, le projet controversé de l’avenue Broustin pourrait avancer prochainement, avec un réaménagement de l’espace public et la création d’une placette. Une décision dont se réjouit le bourgmestre : “On a la volonté d’avoir un pole touristico-économique, avec la création d’une placette. Pour Ganshoren, c’est une plus value”.

Le chantier de l’avenue Charles Quint, lui, reste en attente d’un feu vert régional malgré un permis déjà délivré. “Ca fait 30 ans qu’on parle de cette avenue et que rien ne se fait. Je me réjouis que le gouvernement bruxellois s’intéresse à l’image de Charles Quint, à Ganshoren et surtout, à l’entrée de Bruxelles”, confie le bourgmestre.

Enfin, Jean-Paul Van Laethem participera à la commémoration en hommage à Fabian au parc Élisabeth. Il rappelle que la commune avait choisi la discrétion au moment des faits en raison de son rôle d’autorité disciplinaire.