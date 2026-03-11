Métro 3 : les travaux de génie civil du chaînon manquant dureront quatre ans

Les travaux de génie civil encore nécessaires pour permettre à terme l’exploitation en prémétro du chainon manquant de la ligne de métro 3, sous le Palais du Midi à Bruxelles, dureront quatre ans, ont indiqué mercredi des responsables de la STIB.

Ces travaux pourraient commencer l’an prochain, sous réserve d’un rejet de la demande de classement du Palais du Midi, et d’un feu vert de la demande de permis de construire les 120 mètres de tunnels manquants sous cette infrastructure, moyennant la démolition de l’intérieur de celle-ci,

Les travaux de réaménagement de façade à façade de l’avenue de Stalingrad pourront démarrer à l’automne, a-t-il été confirmé mercredi lors d’une visite du chantier.

Dans son accord de politique générale, le nouveau gouvernement bruxellois s’est engagé à permettre l’achèvement de l’ensemble des travaux de génie civil de cette nouvelle portion de tracé souterrain de près d’un kilomètre de l’axe Nord Sud en vue de permettre à terme l’exploitation de celui-ci, en tout cas, dans un premier temps en mode prémétro.

Au cours de la visite de presse destinée justifier la poursuite des travaux à cet endroit, le Vice-président de la STIB, Renaud de Saint-Moulin a souligné l’ampleur des travaux déjà réalisés pour un montant de quelque 150 millions d’euros.

Selon lui, la mise en service de ce nouveau tronçon, dans un premier temps en mode prémétro permettra de gagner quelque 20 pc de capacité de transport sur cet axe. Celui-ci est actuellement saturé à cet endroit en raison du “cisaillement” de voies ferrées de plusieurs lignes amenées à se croiser à proximité de la station Lemonnier, condamnée à terme.

La visite qui comprenait également un passage dans le Palais du Midi a également permis de constater l’ampleur des atteintes patrimoniales portées à l’édifice original au fil de multiples transformations.

Belga