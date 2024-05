L’hypermarché Carrefour d’Auderghem plus accessible aux personnes malvoyantes

L’hypermarché Carrefour d’Auderghem a présenté lundi son projet pilote, un nouveau système permettant d’aider les personnes aveugles et malvoyantes à effectuer leurs achats de manière autonome.

Ce nouveau système associe deux technologies de pointe: Virtuoz et NaviLens. La première permet à la clientèle de découvrir aisément l’agencement du magasin, a indiqué Carrefour Belgique. La seconde permet d’utiliser “des codes QR intelligents détectables jusqu’à 20 mètres de distance et en moins de trois millisecondes par le biais d’une application dédiée”, guidant ainsi les personnes aveugles et malvoyantes à travers le magasin. Les codes QR fournissent également des informations sur les produits disponibles.

Ce projet, “une première en Europe”, est le fruit d’une collaboration entre la chaîne, l’acteur technologique Seedgrowth Accessibility et une association belge qui agit avec et pour les personnes souffrant d’une limitation visuelle, baptisée Eqla.

“Notre ambition est de déployer la solution dans d’autres magasins après une période de test de plusieurs mois”, a expliqué le CEO de Carrefour Belgique, Geoffroy Gersdorff. L’inauguration a eu lieu en compagnie de clients aveugles et malvoyants, du CEO de Carrefour Belgique et de la ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, Karine Lalieux, entre autres.

Belga