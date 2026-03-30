L’exposition de portraits des victimes du 22 mars endommagée par les intempéries

L’exposition de portraits de victimes des attentats du 22 mars 2016, installée dans le quartier Schuman par l’association Life for Brussels, a été endommagée par les intempéries, a indiqué lundi le porte-parole de la Ville de Bruxelles. Les panneaux, retrouvés gravement détériorés sur plusieurs mètres vendredi matin, ont été emportés par les fortes bourrasques de la semaine dernière.

L’association de victimes Life for Brussels, à l’initiative de l’exposition, avait déposé plainte. Selon la Ville de Bruxelles, l’enquête de police a conclu à l’absence d’actes de vandalisme. “La police a analysé les images de vidéosurveillance et interrogé les ouvriers du chantier Schuman. Il semble que certains panneaux aient déjà été déplacés mardi et mercredi en raison des conditions météorologiques“, a précisé le porte-parole.

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Du côté de Life for Brussels, cette hypothèse naturelle constitue un premier soulagement. “Savoir que nos visages n’ont pas été délibérément visés ou vandalisés est une nouvelle qui apaise une grande partie de la douleur ressentie ces derniers jours“, ont indiqué des membres de l’association dans un communiqué. L’association reste néanmoins dans l’attente “des conclusions définitives de l’enquête afin d’exclure totalement toute intervention humaine et de comprendre comment des structures conçues pour l’espace public ont pu être ainsi pulvérisées“.

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Cette exposition présentait des portraits de deux mètres sur deux, mettant en lumière le vécu et la parole des victimes des attentats du 22 mars. Les photographies, auparavant exposées au Parlement fédéral, avaient été installées sur le trottoir du rond-point Schuman, afin d’accompagner le parcours de mémoire entre le monument en hommage aux victimes d’actes de terrorisme, rue de la Loi, et le Résidence Palace, à l’occasion des commémorations.

Belga