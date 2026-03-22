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10 ans après les attentats de Bruxelles : “D’un claquement de doigts, je me retrouve dans le noir avec les odeurs, les cris”

Dix ans après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, Mathias Gilles, survivant de l’attaque dans la station de métro Maelbeek, et Christophe Servais, l’un des premiers policiers à entrer dans la station, nous racontent les souvenirs qu’ils gardent de cette journée tragique, mais surtout comment ils se sont reconstruits depuis.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli

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