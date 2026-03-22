10 ans après les attentats de Bruxelles : à Schuman, une cérémonie sobre et artistique clôt la journée d’hommage du 22 mars

La troisième et dernière cérémonie officielle de la journée de commémoration des attentats du 22 mars 2016 s’est déroulée dimanche midi au rond-point Schuman, en présence du roi Philippe, de la reine Mathilde, de victimes, de proches et de représentants des associations, des secours, de la justice et du monde politique.

À l’arrivée du couple royal, une vidéo des hommages organisés plus tôt à Brussels Airport et à la station de métro Maelbeek a été diffusée aux invités installés dans les tribunes, rue de la Loi. Le roi Philippe a ensuite pris la parole dans un discours centré sur la mémoire, la résilience et la cohésion, avant que les noms des victimes ne soient lus à haute voix.

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Une minute de silence a ensuite été observée, avant que le souverain ne dépose une gerbe de fleurs au nom de la Nation. La cérémonie s’est poursuivie avec la projection d’une vidéo réalisée en collaboration avec les associations de victimes, montrant des rencontres entre victimes et services de secours. “Dix ans après, on n’oublie pas. C’est une reconstruction à vie”, y a-t-on notamment entendu. Une autre voix y affirmait aussi: “Je suis convaincue que la lumière existe et c’est ça qui m’a aidé à en sortir.”

Les représentants des associations de victimes ont ensuite pris la parole. Christelle Giovanetti, victime de l’attentat de Maelbeek, a livré un témoignage très personnel, traversé par les images du 22 mars 2016 et par le long combat mené depuis lors. Elle a rappelé qu’“il n’aura fallu que trois hommes, trois secondes, trois déflagrations” pour faire basculer des vies, “anéantissant au passage notre insouciance, nos vies, emportant nos rêves, nos amours, nos envies, nos projets”. Dans une intervention marquée par de nombreuses images fortes, elle a aussi évoqué les victimes “gisant sur des sols poussiéreux et ensanglantés“, “blessés dans nos chairs, dévastés par la peur, brisés par la perte“.

La victime a également insisté sur la solidarité née dans le chaos. “De ce chaos naît une véritable chaîne humaine de solidarité“, a-t-elle souligné, saluant les professionnels venus secourir, transporter, soigner, sécuriser puis enquêter. Elle a aussi longuement évoqué le travail de l’association Life for Brussels, disant qu’elle avait permis pendant dix ans de recenser, informer et accompagner des centaines de victimes, souvent confrontées à un sentiment d’abandon, à des procédures administratives lourdes et à des combats avec les assureurs.

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Philippe Vansteenkiste, frère de Fabienne Vansteenkiste, tuée dans l’attentat de Zaventem, a pour sa part centré son intervention sur la place des victimes dans la société et sur la reconstruction. “Il ne faut pas enfermer les victimes dans leur rôle, mais les aider à se relever en tant que citoyens fiers”, a-t-il plaidé. Pour lui, le souvenir n’est pas “un moment à l’unité sur un calendrier”, mais “une réalité quotidienne”. Il a aussi insisté sur le fait que le terrorisme ne produit “rien d’autre que des pertes” et a appelé à continuer à parler pour empêcher que “le silence ne laisse à nouveau place à la déshumanisation”.

La cérémonie s’est achevée par un hommage artistique en noir et blanc, mêlant piano, slam et danse, proposé par Valérie Vervoort et son fils Liam, tous deux victimes à Zaventem. L’hymne européen puis la Brabançonne ont ensuite retenti, avant le départ du roi et de la reine peu avant 13h00.

Belga