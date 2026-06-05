Le foyer Bodeghem menacé de fermeture

À l’occasion du Donut Day, l’Armée du Salut a distribué ce vendredi des donuts aux acteurs du secteur social, aux policiers et aux services d’urgence pour les remercier de leur engagement.

Une tradition née pendant la Première Guerre mondiale et célébrée chaque premier vendredi de juin.

Mais au cœur de cette journée symbolique, l’ambiance est plus sombre au Foyer de Bodeghem, à Bruxelles. Faute de financements suffisants, cette structure d’accueil de l’Armée du Salut risque de fermer ses portes dès le 30 juin.

Le centre accompagne des personnes sans-abri dans leur réinsertion sociale et dispose de 34 places d’hébergement. Les résidents peuvent y séjourner jusqu’à neuf mois et bénéficient d’un accompagnement global : gestion du budget, accès aux soins, recherche d’emploi et apprentissage de l’autonomie.

Sans nouveaux subsides dans les prochaines semaines, cette institution bruxelloise active depuis plus de 50 ans pourrait disparaître, laissant de nombreux bénéficiaires sans solution d’accueil et d’accompagnement.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel