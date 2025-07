Le gouvernement fédéral n’est pas au bout de ses peines avant la Fête nationale

Le gouvernement fédéral n’est pas au bout de ses peines en cette veille de Fête nationale. Des entretiens bilatéraux sont encore prévus ce week-end avant une reprise du “kern” dimanche soir, a-t-on appris vendredi à bonne source. Lundi, Bart De Wever participera à ses premières obligations de 21 juillet en tant que Premier ministre.

Quelques points restent à trancher avant que l'”accord de l’été” soit conclu, et non des moindres. Durant la nuit de jeudi à vendredi, les discussions ont coincé sur la loi-cadre du ministre de la Santé, Franck Vandenbroucke (Vooruit), qui réforme entre autres choses les honoraires médicaux, et la loi sur la réforme du marché du travail du ministre de l’Emploi, David Clarinval (MR). La seconde est d’ores et déjà dénoncée par les syndicats tandis que la première, malgré quelques concessions annoncées mercredi, a cabré une partie du monde médical qui a trouvé au MR, chez Les Engagés et à la N-VA une oreille attentive.

A ces dossiers s’ajoutent encore deux réformes particulièrement emblématiques pour l’Arizona: la réforme des pensions et la réforme fiscale. La première introduira une série de mesures, comme un malus pension, censées pousser les gens à travailler plus longtemps. La seconde vise à récompenser les travailleurs en renforçant l’écart entre actifs et inactifs. Elle est attendue par tous, le CD&V en a fait un mantra souvent répété et à droite elle doit faire passer la taxe sur les plus-values. Chacun des partenaires a pu, en attendant, décrocher l’une ou l’autre réforme qui lui tenait à coeur: la Chambre a approuvé jeudi la réformes du chômage du ministre Clarinval (MR) tandis que les Engagés trouvaient satisfaction en obtenant des moyens supplémentaires pour les CPAS.

Le parlement a aussi voté la loi d’urgence sur les prisons d’Annelies Verlinden (CD&V), moyennant les réticences publiques du président du MR, et les restrictions en matière d’asile d’Annelies Van Bossuyt (N-VA). Le gouvernement a approuvé la Vision stratégique et le plan munitions de Theo Francken (N-VA) de même que les visites domiciliaires recalées il y a sept ans.

La fusion des zones de police de Bernard Quintin (MR) est également passée comme la fin du jour de fermeture hebdomaire d’Eléonore Simonet (MR) ainsi que la très controversée taxe sur les plus-values qui conditionnait la participation de Vooruit à la coalition.

A la Chambre jeudi, le Premier ministre Bart De Wever espérait encore un accord vendredi au bout de la nuit. Il n’a pas caché l’importance des travaux en cours.

“Si ça réussit, nous irons vers la plus grande réforme socio-économique du siècle dans ce pays“, a-t-il lancé. Le chef du gouvernement laissait poindre sa satisfaction devant le rythme tenu par l’Arizona. “Si nous aboutissons tout à l’heure ou, probablement, plutôt demain, ce sera déjà le deuxième grand accord conclu par le gouvernement au cours de ses six premiers mois au pouvoir“, faisait-il remarquer.

Une partie des réformes à régler en particulier celle des pensions doit permettre à la Belgique de redresser ses finances. Les dernières prévisions ont dévoilé des perspectives encore plus sombres. L’ajustement 2025 et le budget 2026 seront la tâche n°1 qui attend le gouvernement à la rentrée en prélude d’une année occupée par la mise en oeuvre de nombreuses réformes.

Le budget global 2025 pour les frais de fonctionnement des hôpitaux est validé

Le Conseil des ministres a marqué son accord sur un projet d’arrêté royal fixant le budget global pour l’année 2025 pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux. Sur proposition du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), le budget global pour 2025 s’élève à 11.778.368.068 euros

