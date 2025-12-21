Passer la navigation
Coupe d’Afrique des Nations : les supporters du Maroc suivent le match d’ouverture au Crossing Schaerbeek

La Coupe d’Afrique des Nations débute ce soir au Maroc et rassemble déjà les supporters bruxellois.

140 personnes se retrouvent ce dimanche soir dans la salle VIP du Crossing Schaerbeek pour suivre le match d’ouverture de la CAN, lors d’une projection organisée par l’ASBL Morocco’s Heritage, engagée auprès de la diaspora marocaine. “On vient voir du foot, mais pas que. On vient voir le Maroc gagner“, sourit sa cofondatrice et administratrice Rabab Baya. “On est ravis de voir cette CAN organisée chez nous“.

Portée par les récents succès marocains, l’ambiance est confiante. “Cette année, je pense qu’elle est pour nous et on la gagnera j’espère“, lance-t-elle, pronostiquant “2-0 au minimum”.

L’événement affiche complet, mais l’association promet déjà d’autres projections dès les huitièmes de finale.

■ Duplex de Simon Breem au Crossing Schaerbeek

