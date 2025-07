Accord pour des horaires élargis et la fin du jour de fermeture hebdomadaire obligatoire pour les commerces

Les commerces pourront désormais ouvrir tous les jours de la semaine et jusqu’à 21h, a annoncé vendredi la ministre des Indépendants, Eléonore Simonet, à l’issue du conseil des ministres.

Le gouvernement a décidé de supprimer l’obligation de fermeture hebdomadaire et d’harmoniser le régime des heures d’ouverture. “La loi actuelle n’est plus adaptée aux attentes des consommateurs et des commerçants, ni au développement du commerce en ligne qui bénéficie d’une flexibilité bien plus large que les commerces physiques et crée des distorsions de concurrence. Une flexibilité accrue doit permettre aux commerçants de s’adapter aux attentes actuelles“, a expliqué la ministre.

Pour les magasins de journaux qui bénéficient d’une exception aux heures de fermeture et qui peuvent ouvrir 24 heures sur 24 heures, un critère lié au nombre de journaux, hebdomadaires et mensuels est désormais introduit afin de distinguer les faux des vrais magasins de journaux. La vente de journaux, hebdomadaires et mensuels doit constituer une offre de minimum 200 titres différents avec une date de publication actuelle, en ce compris les deux derniers numéros de publication. Ces établissements doivent en outre disposer d’un espace réservé à l’exposition de ces publications, de livres, d’articles de papeterie, tabac ou encore produits de la Loterie et paris sportifs représentant au moins la moitié de la surface commerciale. Le texte est à présent envoyé pour avis au Conseil Central de l’Economie. L’entrée en vigueur est prévue trois mois après la publication au Moniteur belge.

Une décision a également été prise en matière de reprise du travail. Les employeurs reçoivent une prime de reprise du travail de l’ordre de 1.725 euros lorsqu’ils aident un travailleur en incapacité de longue durée à reprendre le travail, éventuellement avec un aménagement du poste. La mesure sera pérennisée. Elle particulièrement importante pour les PME, selon la ministre. “Une absence de longue durée pour cause de maladie pèse souvent sur le fonctionnement d’une PME, car elle entraîne une perte de savoir-faire, un manque de continuité et une charge de travail accrue pour les collègues“, a-t-elle souligné.

Avec Belga – Photo Belga