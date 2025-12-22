Une PME sur quatre à Bruxelles envisage de se séparer de collaborateurs au premier trimestre

Une PME sur cinq envisage de réduire ses effectifs au premier trimestre, selon les données du baromètre saisonnier établi par SD Worx. Le prestataire de services RH estime qu’un tel niveau n’avait plus été observé depuis huit ans environ.

Cette tendance à la hausse des intentions de licenciement s’observe dans chaque Région. A Bruxelles, on atteint même les 25% de PME envisageant de licencier. “Ce chiffre a doublé par rapport à il y a six mois (12%) et est le plus élevé depuis 2017”, souligne SD Worx.

“En Wallonie (16%), les intentions de licenciement étaient remarquablement faibles depuis juin 2024, mais on observe une tendance à la hausse depuis mars 2025.”

La Flandre n’échappe pas au phénomène et aujourd’hui 21% des PME du nord du pays entrevoient un licenciement début 2026, contre 12% il y a six mois.

La société spécialisée dans les RH ajoute que cette tendance est particulièrement préoccupante puisqu’elle est accompagnée d’une baisse des intentions d’embauche.

Seules 28% des PME souhaitent encore recruter début 2026. Ce taux est comparable au printemps dernier et n’avait plus été observé depuis 2021. Les PME wallonnes (32%) et flamandes (26%) semblent particulièrement prudentes alors qu’à Bruxelles, on assiste à une légère reprise (32%), après une chute à 17% au trimestre précédent.

Pour ce baromètre trimestriel, SD Worx a consulté en ligne 535 entreprises de 1 à 250 travailleurs, entre le 2 et le 15 décembre.

Belga