Cowboy passe entre les mains du français Rebirth, le CEO Adrien Roose annonce son départ

Le rachat de la société Cowboy par le groupe français Rebirth a été finalisé, annonce jeudi le journal La Libre Belgique. L’information est également évoquée par la marque bruxelloise de vélos électriques sur son site internet.

Annoncée début décembre par L’Écho et La Libre Belgique, la transaction voit Rebirth prendre le contrôle de Cowboy, en grosses difficultés financières, via une reprise assortie d’une restructuration financière profonde. Les actionnaires actuels, fondateurs compris, conservent ensemble moins de 5% du capital, dont à peine 0,45% pour les investisseurs issus du crowdfunding, pourtant à l’origine de 10,6 millions d’euros injectés via cinq campagnes successives de financement participatif.

La reprise par le groupe français, qui possède déjà les marques Solex et Matra, vise à réunir “la technologie connectée, le design et l’expertise digitale de Cowboy avec les capacités industrielles, la base de production européenne et le réseau de distribution de Rebirth“.

► Reportage | Avec le rachat de Cowboy, le service après-vente des clients menacé ?

Selon La Libre Belgique, fort du soutien de Rebirth, Cowboy prévoit de relancer sa production de vélos dès le début de l’année 2026, sur son site d’assemblage français. Environ 1.500 cycles devraient être assemblés sur le seul mois de janvier afin de répondre aux demandes en attente.

“L’année écoulée a été difficile. Vous avez été nombreux à attendre longtemps la livraison de votre vélo ou de pièces détachées. Je sais que cela a érodé votre confiance, et que nous n’avons pas été à la hauteur des standards que vous attendez de nous. L’équipe a travaillé dur pour corriger cela, et ce nouveau partenariat a pour but de donner à Cowboy la solidité industrielle nécessaire pour être plus fiable”, explique sur le site internet de Cowboy son co-fondateur et CEO, Adrien Roose, qui annonce en outre son départ de l’entreprise “après neuf années intenses et passionnantes“. “Cowboy reste entre les mains d’une équipe solide, qui continuera de faire avancer l’entreprise aux côtés de ReBirth“, dit-il encore.

Avec Belga – Photo Cowboy