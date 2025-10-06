Avec le rachat de Cowboy, le service après-vente des clients menacé ?

De nombreux utilisateurs des vélos owboy font face à des soucis techniques et le service après-vente peine à trouver des solutions. La société bruxelloise va être rachetée par un groupe français à hauteur de 80%.

“C’est le pire service client que j’ai eu de ma vie“, dénonce à notre micro un propriétaire de vélo Cowboy, qui a enchaîné les problèmes ces derniers mois. Pour rappel, la société bruxelloise fait face à des difficultés financières depuis plusieurs mois. “Si on a une bonne finance, on peut reprendre les modèles puis relancer des autres modèles, mais je pense qu’à la fin Cowboy n’avait plus les moyens pour réaliser de telles opérations et ils ont donc tout bloqué“, analyse Frank Glorieux, Secrétaire général de Traxio Vélo, organisation sectorielle dans le domaine de la mobilité.

Le 25 septembre dernier, un groupe français a annoncé racheter 80% de l’entreprise. Un rachat qui devrait a priori se faire directement, via l’acquisition d’actions en bourse. Dans ce cas, Cowboy devrait s’en tenir à ses obligations. Mais un autre scénario existe : “Si on entre en faillite et que la reprise se fait après la faillite, alors le racheteur n’a plus d’obligations envers les clients et peut décider lui-même quelles actions il va prendre envers les clients, quels services et quelles garanties il va donner.”

Contacté, Cowboy n’a pas donné suite à nos sollicitations.

■ Reportage de Bryan Mommart et Frédéric De Henau