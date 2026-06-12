Un TGV reliera Bruxelles à Bâle, en Suisse, à partir de l’été 2027
Une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Bruxelles et la ville suisse de Bâle sera prévue dès juillet 2027, a indiqué vendredi la SNCB par voie de communiqué.
Cette connexion sera en fait le prolongement de la ligne de TGV existante entre Bruxelles et Strasbourg, en France. La liaison avec Bâle sera assurée les vendredis, samedis et dimanches, en aller-retour.
Il s’agit d’un “projet pilote permettant d’évaluer la demande entre Bruxelles et Bâle”, précise la SNCB. Cette annonce a été faite vendredi à l’occasion du trentième anniversaire des liaisons TGV entre la France et Bruxelles.
Belga