Un TGV reliera Bruxelles à Bâle, en Suisse, à partir de l’été 2027

Cette connexion sera en fait le prolongement de la ligne de TGV existante entre Bruxelles et Strasbourg, en France. La liaison avec Bâle sera assurée les vendredis, samedis et dimanches, en aller-retour.

Il s’agit d’un “projet pilote permettant d’évaluer la demande entre Bruxelles et Bâle”, précise la SNCB. Cette annonce a été faite vendredi à l’occasion du trentième anniversaire des liaisons TGV entre la France et Bruxelles.

Belga