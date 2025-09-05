Cowboy au bord de la faillite: le dernier rapport annuel est alarmant

La marque bruxelloise de vélos électriques Cowboy risque la faillite si elle ne trouve pas rapidement de nouveaux financements, après avoir enregistré en 2024 presque autant de pertes que de chiffre d’affaires.

Si la marque bruxelloise de vélos électriques Cowboy ne trouve pas de nouveaux financements “dans les prochaines semaines“, l’entreprise n’aura pas d’autre choix que de mettre la clé sous la porte. Selon le rapport annuel 2024, que relaie journal De Tijd et l’Echo, Cowboy a enregistré presque autant de pertes que de chiffre d’affaires l’année dernière.

“Il subsiste une incertitude significative jetant un doute important quant à la continuité d’exploitation de la société, qui pourrait faire en sorte que la société ne soit pas en mesure de respecter ses obligations lors de l’exercice normal de ses activités“, peut-on lire dans ce rapport annuel publié ce 3 septembre.

► A lire aussi | Cowboy a trouvé un financement à court terme “pour maintenir ses opérations et sa production”

L’année 2024 devait pourtant être celle du redressement pour la marque bruxelloise qui s’enfonce encore davantage dans ses difficultés financières. Le chiffre d’affaires de l’entreprise était de 21.7 millions d’euros en 2024, soit 30% de moins qu’en 2023 et à peine plus de la moitié de 2022. Les pertes, elles, passent de 19 à 21 millions d’euros, soit 123 millions d’euros de pertes depuis sa création en 2017.

Cowboy a pourtant annoncé, en août, avoir trouvé un financement à court terme et un nouveau partenaire financier : le fabricant de vélos français français ReBirth. Cet accord est censé “assurer l’avenir à long terme” de la marque.

M.D. – Photo : Facebook/Cowboy