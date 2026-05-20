Woluwe-Saint-Lambert: “Pas un seul membre du personnel ne sera affecté à l’organisation d’une deuxième journée sans voiture”

Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (Lib.res), a annoncé lors du conseil communal du 18 mai “qu’il n’y aurait pas un seul membre du personnel qui serait affecté à l’organisation d’une deuxième journée sans voiture” et qu’il écrirait au Ministre-président pour que le gouvernement régional “revoie fondamentalement sa décision“.

Olivier Maingain dénonce non seulement le choix de la date initialement annoncée (le dimanche de la Fête des mères et fin des congés scolaires francophones de printemps), mais aussi le principe même d’une deuxième journée sans voitures “dont le coût doit être supporté par les communes et les zones de police“. Un coût qu’il a chiffré comme ceci

– Pour la zone de police Montgomery (regroupant les 2 Woluwe et Etterbeek) : 38.000 euros et la mobilisation de 76 membres du personnel ;

– Pour la commune : 30.000 euros et la mobilisation de 4 membres, au minimum, du personnel.

Des montants qui ne couvrent “pas le travail préparatoire soit pour la zone de police, quelque 110 heures de travail et, pour la commune, plusieurs dizaines d’heures de travail pour la délivrance, notamment, de cartes de dérogation afin de permettre à certaines catégories de personnes et de travailleurs de rejoindre leur lieu de travail ou de domicile“, ajoute-t-il.

► Reportage | Quel avenir pour la deuxième journée sans voitures à Bruxelles ?

Le bourgmestre dénonce des coûts initiés par la Région bruxelloise reportés sur les communes et les zones de police sans concertation et invite “à envisager des actions bien plus bénéfiques au développement de la pratique du vélo par des catégories de population qui y sont peu préparées, comme “les élèves des classes de primaires, les publics plus fragilisés qui n’ont pas les moyens d’acheter un vélo pour gagner en autonomie personnelle, les travailleurs dans des métiers pour lesquels l’employeur n’intervient pas dans les frais d’un choix de déplacement alternatif, etc.”

Il affirme donc “qu’il n’y aura pas un seul membre du personnel qui serait affecté à l’organisation d’une deuxième journée sans voiture et qu’il écrira au Ministre-président Boris Dilliès (MR) pour que le gouvernement régional revoie fondamentalement sa décision.

Polémique

Dans l’accord de majorité du nouveau gouvernement bruxellois, il a été décidé qu’une deuxième journée sans voiture aura lieu à partir de 2027, mais sa potentielle date a créé la polémique. “La Région travaillera, à partir de 2027, à une seconde journée sans voiture annuelle lors du dimanche de la semaine de la fête de l’Iris.“, peut-on lire dans cet accord. Lotte Stoops (Groen), vice-présidente du Parlement bruxellois, a annoncé dans une interview à nos confrères de Bruzz que celle-ci aura lieu le 9 mai 2027, date qui coïncide avec la fête des Mères et la fin des congés francophones.

Une déclaration qui a provoqué une levée de boucliers autant dans la majorité que dans l’opposition. Du côté de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, on l’assure : rien n’est fixé. Aucune date n’est définie et la mesure doit être peaufinée. Même son de cloche chez le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR) qui annonçait mercredi que “la date n’est pas décidée.”

BX1