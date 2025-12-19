Auderghem dévoile son budget 2026

Le conseil communal d’Auderghem a adopté ce 19 décembre son budget communal 2026.

La commune présente un budget à l’équilibre pour la 50ᵉ année consécutive, avec un boni limité de 53.000 euros

Auderghem a décidé d’augmenter les taux additionnels au précompte immobilier. Un choix qui intervient dans un contexte de stagnation des dotations régionales et de transferts de charges vers les communes.

Selon les autorités communales, Auderghem reste néanmoins la commune aux impôts locaux les plus bas de la Région bruxelloise, avec un différentiel de plus de 1.000 euros par an pour un ménage moyen par rapport à certaines communes voisines.

Près de 10 millions d’euros d’investissements

Le budget 2026 prévoit environ 10 millions d’euros d’investissements, en légère baisse par rapport à 2025.

Les principaux postes d’investissement concerneront :

-l’espace public : environ 3 millions d’euros pour les trottoirs, voiries et sécurisation des abords d’écoles.

-l’enseignement et la jeunesse : environ 2 millions d’euros, notamment pour la rénovation énergétique des écoles.

-les infrastructures sportives : 1,9 million d’euros.

-la transition énergétique : poursuite de la rénovation de bâtiments communaux, panneaux solaires, lancement d’une communauté d’énergie locale.

-le patrimoine et la culture, avec notamment la rénovation de la bibliothèque du Transvaal et le démarrage de travaux à Rouge-Cloître.

Soutien au CPAS et à l’enseignement

Selon la commune, face à l’augmentation des demandes d’aide sociale, la dotation communale au CPAS est portée à 10,73 millions d’euros, soit une hausse de plus de 20 % par rapport au budget 2025. Auderghem anticipe également l’impact de l’exclusion de certains demandeurs d’emploi de longue durée et prévoit un renforcement des équipes de terrain.

L’enseignement communal reste un poste prioritaire, avec des moyens consacrés aux classes à effectifs réduits, au soutien scolaire et à une nouvelle enveloppe dédiée à la gratuité scolaire. Auderghem affirme rester la commune bruxelloise qui investit le plus par habitant dans l’enseignement.

Le communiqué de la commune précise enfin que les dépenses de fonctionnement représentent 8,78 % du budget total. Certains projets, comme la rénovation de la maison communale, pourraient ainsi, être réévalués ou reportés.

Pour la bourgmestre Sophie de Vos, ce budget vise à « assumer les responsabilités communales » tout en maintenant les investissements essentiels et le soutien social, malgré un cadre financier de plus en plus contraignant.