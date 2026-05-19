Françoise De Smedt est contre la fête du 250e anniversaire des USA : “On doit s’y opposer”

Françoise De Smedt était l’invitée de Bonjour Bruxelles. Le temps pour elle d’aborder plusieurs sujets importants à Bruxelles.

Fin avril, un courrier de Bruxelles Pouvoirs Locaux a été envoyé aux communes bruxelloises pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. La dotation “eau”, une dotation régionale de compensation des charges communales liées à la distribution de l’eau et à la collecte des eaux usées, ne sera pas versée en 2026.

Pour la députée PTB au Parlement bruxellois, il s’agit d’une mauvaise économie. “Retirer cet argent, dans le contexte économique actuel, va mettre les communes dans l’embarras”, estime-t-elle. “Avant, Vivaqua donnait de l’argent aux communes. Cela a été enlevé à cause des finances précaires de cette intercommunale. Désormais, il faudra aller chercher plus d’un million d’euros pour les grosses communes de Bruxelles et cela passera par des impôts supplémentaires ou des services qui seront moins efficaces.”

Pour rappel, cet arrêt de la dotation était bien dans le budget du gouvernement. Il ne s’agit donc pas d’une réelle surprise. “Certes, mais certaines communes avaient déjà fixé leur budget pour 2026. Et en un coup, on leur enlève cela dans leur budget. C’est aussi antidémocratique de fonctionner de la sorte.” Pour Françoise De Smedt, cette dotation doit donc encore être versée.

Moratoire et fête des États-Unis

Ce lundi, Audrey Henry a confirmé dans Bonsoir Bruxelles sur BX1 qu’elle levait partiellement le moratoire à propos des agents de Bruxelles Propreté. Il devrait donc y avoir des embauches pour ces métiers essentiels. “On attend surtout des garanties”, reprend-elle. “J’espère que Madame Henry va pouvoir le faire. Mais en commission Finances, le ministre du Budget ne l’a pas confirmé.”

Elle est aussi revenue sur la vignette auto. “On nous avait vendu une vignette payée par les automobilistes européens qui passent par chez nous. Aujourd’hui, on remarque que c’est faux et que tout le monde va la payer. On nous avait vendu une déduction d’impôts, mais cela est aussi problématique. Le résultat, c’est que tout le monde va payer une taxe de circulation et la vignette à 100 euros.”

Pour terminer, elle a émis un avis tranché à propos du 250ᵉ anniversaire des États-Unis et la future fête qui fait effectivement polémique. “On ne veut pas donner une tribune à un gouvernement d’extrême droite”, tranche-t-elle. “Ils mènent des guerres partout dans le monde. On préfère donner la voix à ceux qui luttent contre cet impérialisme américain. Prenons nos distances et ne leur donnons pas une tribune. On dirait un signal de soumission et on ne peut pas tolérer cette fête.”

De quoi lancer un incident diplomatique ? “Cet ambassadeur se permet d’intervenir au niveau de la justice belge, on pourrait au moins s’opposer à cette tribune qui lui est offerte.”