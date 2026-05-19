Bruxelles et Flandre vont intensifier leur coopération pour trouver un job en périphérie

Actiris et le VDAB vont intensifier leur coopération en vue de permettre à des Bruxellois de trouver un emploi dans la périphérie de la capitale.

Le nombre de personnes accompagnées passera de 2.000 à 6.000, a annoncé mardi le ministre bruxellois de l’Emploi, Laurent Hublet, sur Bel-RTL.

Les deux services régionaux de l’emploi collaborent depuis plusieurs années pour favoriser le recrutement à Bruxelles, où le chômage est élevé, en vue de satisfaire aux nombreux emplois vacants dans la périphérie, notamment autour de l’aéroport national.

“C’est un dispositif qui marche bien”, selon M. Hublet.

Le ministre bruxellois rencontre dans la matinée la ministre flamande en charge de Bruxelles, Cieltje Van Achter, afin de renforcer cette collaboration.

Belga