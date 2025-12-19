Bruxelles: Dirk De Smedt a un “schéma” défini pour financer le service public jusque fin 2026

Dirk De Smedt, nouveau ministre bruxellois des Finances et du Budget, indique vendredi dans un entretien au Soir et au Standaard qu’un “schéma” a été défini qui permet d’écarter le risque de “shutdown” au printemps prochain.

Il permet d’ailleurs de financer la continuité du service public jusque fin 2026. Mais “à la seule condition de respecter correctement l’objectif de budget de 2026” avec un déficit sous le milliard, met-il en garde.

L’effort budgétaire s’appuie entre autres sur 350 millions d’euros d’économies réalisées en 2025. D’où sortent-elles? Interrogé à deux reprises, le libéral flamand reste très vague, précise Le Soir. Il assure cependant avoir très peu recouru à des reports de factures pour 2026.

Pour l’an prochain, “il y a encore énormément de poches où il est possible de trouver des gains d’efficience”, assure le ministre. Il cite la future réforme du financement de la politique du logement social, ou encore la piste de réduction des effectifs dans la fonction publique régionale.

