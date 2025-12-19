Valentine Delwart ne croit pas en la coalition “Guinness”: “Ils offrent Bruxelles au PTB”

L’ancienne négociatrice libérale à Bruxelles et secrétaire politique du MR était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce vendredi matin.

Valentine Delwart, comme l’ensemble du MR, est actuellement hors des négociations pour le futur gouvernement dans la capitale. Les Engagés tentent de former une coalition de centre-gauche. Le Parti libéral ne manquait-il pas de volontarisme pour tenter de trouver une solution ? “Au contraire, c’est la preuve que certains ne voulaient pas de nous à la table”, a-t-elle commencé. “Le PS le démontre aujourd’hui. Désormais, les négociateurs vont mettre Bruxelles aux mains du PTB puisqu’il n’y a aucune majorité chez les Flamands et les francophones. En juin 2024, ils avaient voté pour le changement. Finalement, les négociateurs optent pour la continuité alors que ce sont eux qui ont conduit la région où elle est.”

Pour elle, le MR a absolument tout essayé pour trouver une solution. “On y a mis beaucoup d’énergie puisqu’on a même envoyé notre président national pour essayer de trouver des solutions. Un partenaire a systématiquement refusé. Nous entendons la petite musique qui explique que c’est la faute de Georges-Louis Bouchez et du MR. Nous avons tendu la main, mais le PS n’a jamais voulu saisir les opportunités. C’est plus facile de désigner un homme en particulier, plutôt que de pointer ses propres fautes.”

L’enjeu central est budgétaire : environ 1,2 milliard d’euros d’économies seraient nécessaires pour atteindre l’équilibre en 2029, alors que le déficit atteindrait 1,242 milliard d’euros en 2025. “J’aimerais savoir comment cette coalition “Guinness” va trouver cet argent.” De son côté, le nouveau ministre bruxellois des Finances, Dirk De Smedt (Open VLD), a annoncé à nos confrères du Soir avoir trouvé une solution pour le financement de Bruxelles jusqu’au 31 décembre 2026. “Il est dans un carcan puisqu’un gouvernement en affaires courantes ne peut pas effectuer les réformes qu’il faut. Je salue son travail, mais ce sont des économies de bouts de ficelle.” Avant de terminer sur le sujet : “Je pense qu’il y a encore moyen de trouver une solution avec nous et qu’elle sera meilleure.”

Justement, si le MR était au pouvoir, où les économies auraient lieu ? “En matière d’administration, des efforts doivent être réalisés. On assume qu’il faut un rassemblement des administrations et, potentiellement, des licenciements. Les aides doivent aussi être rationalisées. Certaines aides sont mal attribuées et des réformes structurelles doivent être effectuées.”