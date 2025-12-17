Retour à l’équilibre budgétaire en 2029 : “Nous pensons que ça doit être possible”, affirme Bernard Clerfayt

Toujours bloquées, les négociations pour former un gouvernement bruxellois connaissent une timide tentative de relance. Bernard Clerfayt (DéFI) évoque une première réunion exploratoire organisée par le formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) et appelle à sortir rapidement des affaires courantes. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles. Après avoir rencontré six partis (Groen, Vooruit, Ecolo, PS, DéFI et Benjamin Dalle pour le CD&V), le formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) organisent cette semaine, des réunions exploratoires par thématique. “On ne peut pas parler de négociations, mais d’une tentative de déblocage”, précise Bernard Clerfayt (DéFI).

Ces réunions thématiques, dont la première concernait le logement, ont surtout pour objectif de définir les priorités de chacun et des solutions pour résoudre le blocage bruxellois. Le climat des échanges est jugé “bon”, même si “on n’est pas d’accord sur tout”. À la suite de ces 10 rencontres, le formateur devrait préparer une note pendant les fêtes, et la présenter aux partis autour de la table, début janvier. “Si les conditions sont réunies, alors là on pourrait commencer les négociations”, précise le ministre de l’Emploi.

Pour DéFI, l’enjeu central est budgétaire : environ 1,2 milliard d’euros d’économies seraient nécessaires pour atteindre l’équilibre en 2029, alors que le déficit atteindrait 1,242 milliard d’euros en 2025. L’objectif est clair : “remettre de l’ordre” pour permettre à une future majorité de retrouver des marges de manœuvre.

Bernard Clerfayt s’inquiète aussi de l’impact des décisions fédérales sur Bruxelles, pointant notamment la réforme du chômage qui pourrait pousser entre 15 000 et 20 000 personnes vers les CPAS. Enfin, il assume la hausse du prix des titres-services, jugée nécessaire pour revaloriser les aides ménagères, et plaide pour une fusion d’Actiris et de Bruxelles Formation afin d’améliorer l’efficacité des politiques de l’emploi.

■ Interview de Bernard Clerayt (DéFI), ministre de l’Emploi au micro de Fabrice Grosfilley