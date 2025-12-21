Le RWDM lourdement battu à domicile par le RFC Liège (0-3)
Le RWDM s’est incliné à domicile face au RFC Liège (0-3) dimanche lors de la 19e journée de Challenger Pro League. Les Liégeois en profitent pour grimper à la cinquième place du général avec 29 unités. Les Bruxellois, eux, sont onzièmes avec 20 points.
Peu de temps après la demi-heure de jeu, Frederic Soelle a ouvert le score de la tête sur corner (32e, 0-1). Parfaitement lancé en profondeur, Oumar Diouf a ensuite doublé la mise d’un tir placé avec l’aide du poteau (57e, 0-2). Dans les dernières minutes, Alexis Lefebvre a parachevé le travail des Sang et Marine en remportant son face-à-face avec le gardien Justin Bengui (84e, 0-3).
Belga – Photo : Belga Image