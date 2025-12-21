Une exposition gratuite pour découvrir les nouveaux talents de la photographie issus de l’école Agnès Varda

À Bruxelles, une exposition gratuite présente les travaux de fin d’études d’étudiants en photographie issus de l’école Agnès Varda.

Derniers coups de marteau avant l’ouverture : l’exposition réunit des projets personnels et des commandes réalisées après trois ans de formation. Maddalena Narducci y rend hommage au Magasin 4, lieu bruxellois qui l’a marquée. “Je me suis sentie tellement libre et accueillie que j’ai voulu montrer cette liberté de danser, d’écouter du punk et du métal“, explique-t-elle.

D’autres ont exploré des lieux emblématiques, comme Gauthier, qui a photographié les habitants de la tour Up-site après de longues discussions. “Le plus important, c’est de parler avec eux, de les écouter et de les comprendre“, confie-t-il.

Cette exposition, l’aboutissement de trois ans d’études en promotion sociale, se tient à l’espace Espace Vanderborght, avec un vernissage prévu ce lundi 21 décembre. Elle restera ouverte durant trois semaines.

■ Reportage de Simon Breem, Guillaume Bruwier et Stéphanie Mira