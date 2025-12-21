Passer la navigation
Prison de Haren : deux gardiens agressés par un détenu

Deux membres du personnel de la prison de Haren ont été agressés samedi soir au sein de l’établissement pénitentiaire, a confirmé le syndicat VSOA (SLFP) après que Het Nieuwsblad a publié l’information.

L’agression s’est produite dans le service psychiatrique de la prison. Lors de la distribution de repas, un détenu a jeté de la soupe chaude au visage d’un gardien et l’a attaqué dans la foulée. Un collègue du gardien est arrivé à ce moment et a donné l’alerte avant d’être lui aussi victime de coups. Une équipe d’intervention a finalement pu rétablir la situation. Les deux membres du personnel ont été conduits à l’hôpital, qu’ils ont pu quitter depuis.

Le premier gardien agressé était seul en charge de la distribution de repas dans ce service ce soir-là. “Ce n’est pas normal, mais le manque de personnel nous contraint à faire des choix“, a expliqué Stijn Van Den Abeele, du VSOA.

L’ensemble du personnel pénitentiaire a réduit ses tâches au minimum en signe de protestation. “Il y a une semaine, un collègue a également dû faire sa ronde seul et a aussi été victime d’une agression“, a précisé Stijn Van Den Abeele.

La CGSP a annoncé samedi un préavis de grève de 48 heures qui débutera le 30 décembre et concernera donc le réveillon du Nouvel-An. Le VSOA n’a, lui, pas déposé de préavis, mais estime que “cela se justifie tout à fait“. “Chaque agression est une agression de trop. Mais il y a aussi le problème de manque de personnel et de surpopulation carcérale“, a ajouté Stijn Van Den Abeele.

