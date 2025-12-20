Prison de Haren : un préavis de grève de 48h déposé pour le Nouvel An

La CGSP a déposé un préavis de grève de 48 heures à compter du 30 décembre 2025 06h00 jusqu’au 1er janvier 2026 à la même heure pour la prison de Haren.

Le syndicat socialiste estime en être réduit à cette “ultime option” alors que la dernière concertation avec la direction n’a débouché sur aucune solution “acceptable” pour les travailleurs.

“Une concertation avait lieu hier entre syndicats et direction concernant le canevas encadrant la charge de travail du personnel de la prison de Haren“, a indiqué samedi à l’agence Belga Grégory wallez, secrétaire fédéral CGSP. “Les propositions qui y ont été soumises par la direction n’ont pas été jugées acceptables par la délégation locale, qui a décidé de déposer un préavis de grève de 48 heures“, souligne le syndicaliste.

“La grève est notre ultime option. Nous espérons vraiment finaliser un accord d’ici là“, affirme le syndicat socialiste qui appelle à diminuer la charge de travail quotidienne des agents pénitentiaires.

“Il manque environ 100 équivalents temps plein à la prison de Haren et le taux d’absentéisme est important. Il est donc difficile pour les travailleurs d’assurer leurs missions au quotidien dans cet établissement surpeuplé“, détaille-t-il.

Selon les chiffres les plus récents de l’administration pénitentiaire, 54 détenus passent la nuit sur un matelas posé à même le sol à la prison de Haren, le plus grand établissement du pays.

Il y a une dizaine de jours, le syndicat socialiste a assigné le gouvernement fédéral en justice en raison des conditions de détention dégradées et de la surpopulation structurelle dans les prisons belges. Le syndicat estime la situation “intenable” tant pour les détenus que pour le personnel.

