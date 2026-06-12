La SNCB va investir près de 50 millions d’euros dans son atelier TGV de Forest

L’atelier spécialisé de Forest a été construit au cours des années 1992-1993. Il dispose de cinq halls de travail, dont un, réservé à l’entretien des TGV, s’étend sur une longueur de 420 mètres. Environ 320 personnes y travaillent.

L’investissement annoncé vendredi permettra d’adapter l’atelier aux futurs trains à double étages commandés aussi bien par la SNCF (TGV Inoui) que par Eurostar. L’atelier sera également agrandi et doté de deux voies supplémentaires.

Les premières liaisons ferroviaires à grande vitesse entre Bruxelles et la France ont été opérées il y a 30 ans. Désormais, neuf liaisons sont assurées par jour dans chaque direction pour un total de quelque 1,8 million de voyageurs par an.

L’anniversaire a été célébré vendredi à Bruxelles-Midi en présence notamment de la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, de son homologue de la SNCF, l’ancien Premier ministre français Jean Castex, du ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc-Crucke (Les Engagés), et du ministre français des Transports, Philippe Tabarot.

Belga