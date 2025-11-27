La Nuit Positive : comment se protéger du VIH ?

toute cette semaine bx1 se mobilise contre le VIH et vous informe sur ce virus sexuellement transmissible.

Comment s’en protéger ? Cyprien Houdmont s’est mis dans la peau de quelqu’un qui vient d’avoir un risque ou encore de quelqu’un qui a une vie sexuelle active, il vous montre sa démarche. Après un risque, il faut prendre le TPE dans les 72h maximum. Avant, l’idéal est de se faire dépister et d’avoir un suivi médical. Plusieurs endroits sont reconnus comme safe pour parler de sexualité. C’est le cas de la MACS, la Maison Arc-en-Ciel de la Santé située dans le centre-ville qui nous accueille pour ce reportage.