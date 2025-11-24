Comment attrape-t-on le VIH: nous avons testé vos connaissances

Mieux comprendre le moyen de transmission du VIH, c’est la base pour s’en protéger. À quelques jours de la Nuit Positive, Cyprien Houdmont et Edna Sorgelsen sont allé·es à votre rencontre pour tester vos connaissances avant de montrer le résultat à des expert·es : Mike Mayné, volontaire pour Ex Aequo et Charlotte Martin, professeure spécialiste en maladie infectieuse au CHU St-Pierre.

La Nuit Positive : cette semaine, BX1 se mobilise contre le VIH. Avant le grand concert de La Nuit Positive prévue ce samedi, nous vous proposons chaque jour des informations pour mieux comprendre comment se transmet le virus et comment s’en protéger, ainsi que des témoignages pour mieux combattre les clichés qui touchent les personnes vivant avec le VIH.