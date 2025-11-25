Autrement : vivre avec le VIH

Dans Autrement ce mardi, focus sur le VIH en écoutant les personnes qui vivent avec le virus.

La Nuit Positive veut combattre les stigmates qui touchent les personnes vivant avec le VIH, souvent victimes de discriminations, alors que rappelons-le : ce sont ces personnes, celles qui sont positives, mais traitées, qui cassent les chaines de transmission vu que leur charge virale devient indétectable et intransmissible. Nous avons rencontrés plusieurs personnes vivant avec le VIH qui ont acceptés de parler de leur histoire et qui se rassemble ce soir sur le plateau d’Autrement. Nina Solange Rose est une artiste avec une expérience de vie transgenre, c’est l’une des premières personnes à avoir pris la parole en tant que femme trans séropositive. Matteo Sedda est un danseur et chorégraphe italien installé à Bruxelles, dans son spectacle “Fuck me blind”, à voir à la Balsamine en mars, il rend hommage aux artistes morts du sida dans les années 90. Dominique Desmedt Dewarichet est une femme cis hétérosexuelle qui a été contaminée il y a plus de 40 ans, aujourd’hui elle témoigne pour rappeler l’importance de rester conscient·es des enjeux du VIH et rappeler qu’en 2025 on en guérit toujours pas. Et François Vaiana alias Nino Uncut, organise un événement contre les stigmats qui touchent les personnes vivant avec le VIH et qui se déroule à Anvers ce dimanche.

Une semaine spéciale contre le VIH sur BX1

Cette semaine, BX1 se mobilise contre le VIH. Avant le grand concert de La Nuit Positive prévue ce samedi, nous vous proposons chaque jour des informations pour mieux comprendre comment se transmet le virus et comment s’en protéger, ainsi que des témoignages pour mieux combattre les clichés qui touchent les personnes vivant avec le VIH.

Samedi se tiendra La Nuit Positive, grand concert à la Madeleine organisé par Ex Aequo et retransmis sur BX1. Si vous voulez participer à l’événement et aider Ex Aequo a récolté des fonds, rendez-vous sur le site www.lanuitpositive.be.

Artists against stigma, un autre événement contre le VIH

Un collectif d’artistes organisent un festival à Anvers contre les stigmates qui touchent les personnes vivant avec le VIH, en donnant la parole à des personnes concernées.

Toutes les infos ici.