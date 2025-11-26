Artists against stigma : un festival pour changer l’image du vih

Cette semaine BX1 se mobilise contre le VIH avec ce samedi, le grand concert de La Nuit Positive organisé par l’asbl Ex Aequo et retransmis en direct sur BX1. Se mobiliser contre le VIH c’est aussi être à l’écoute des personnes concernées. Aujourd’hui rencontre avec Luca Modesti, personne vivant avec le VIH et coorganisateur d’un festival, Artists against Stigma, qui se tient ce dimanche 30 novembre au lendemain de La Nuit Positive.

“On parle de ça seulement comme thème médical, mais nous sommes convaincus que c’est un thème politique, philosophique, social et que c’est important de parler de ça avec des émotions, parce que la peur du virus, ce n’est pas rationnel” c’est en ces termes que Luca Modesti décrit le festival qu’il coorganise à Anvers. Ce dimanche, c’est la troisième édition d’Artists Against Stigma, un rendez-vous d’artistes pour changer l’image des personnes vivant avec le VIH. Il se déroule ce dimanche 30 novembre à Anvers au Toneelhuis. Une journée spéciale qui s’organise autour d’un lunch, avec un tas d’artistes bruxellois·es et internationaux vivant ou non avec le VIH.

