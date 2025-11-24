La grève nationale touche l’ULB : le campus du Solbosch sera bloqué jusqu’à mercredi

Plusieurs collectifs d’étudiants et des membres du personnel de l’Université libre de Bruxelles (ULB) ont entamé lundi matin un mouvement de grève de trois jours, rejoignant l’appel du front commun syndical.

Jusqu’à mercredi, le campus du Solbosch sera bloqué. Des activités politiques et culturelles seront organisées pour fédérer les luttes contre des politiques jugées “austéritaires, racistes, sexistes et répressives“.

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre d’un appel du front commun syndical couvrant la période du 24 au 26 novembre.

La mobilisation regroupe des cercles étudiants (Union Syndicale Étudiante, Jeunes anticapitalistes, Librex, Cercle Féministe de l’ULB, COMAC, entre autres), un syndicat de chercheurs et enseignants (CGSP-ER) ainsi que le collectif de personnel de nettoyage “Balai en Lutte”.

Les grévistes dénoncent des politiques d’austérité “qui cassent les services publics et méprisent les syndicats et l’ensemble des mouvements sociaux“.

“L’Arizona et ses déclinaisons, comme l’Azur (en Fédération Wallonie-Bruxelles), attaquent directement l’enseignement, tant obligatoire que supérieur. Mais leurs mesures touchent aussi le social, le travail, l’immigration… Personne parmi la classe travailleuse n’échappe aux réformes annoncées, donc c’est ensemble que nous devons lutter pour la chute de ce gouvernement“, soulignent-ils.

Parmi les revendications figurent notamment la défense d’une éducation gratuite et accessible, la protection des pensions et du chômage, la réduction collective du temps de travail, la réinternalisation du personnel de nettoyage, la fin de la répression policière et une société centrée “sur les besoins plutôt que le profit“. Le mouvement affiche également sa solidarité internationale contre le génocide, l’impérialisme et le néocolonialisme.

Les organisateurs souhaitent que le campus soit, durant ces trois jours, un “foyer de luttes” et un lieu d’échanges entre différents secteurs, établissements scolaires et vécus. Des formations, conférences, concerts et débats sont prévus sur le campus jusqu’à mercredi.

Belga – Photo : Belga Image