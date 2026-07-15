La fédération de la construction Embuild présente ses condoléances après l’incendie du bâtiment OXY

La fédération de la construction Embuild a exprimé sa profonde solidarité après le violent incendie survenu dans le bâtiment OXY à Bruxelles, qui a fait six morts. L’organisation sectorielle rappelle que la sécurité reste sa priorité absolue.

“Ce drame nous touche profondément“, déclare Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild. “Nos pensées vont avant tout aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées aujourd’hui par cette tragédie.”

Il souligne qu’un accident faisant autant de victimes reste exceptionnel. Embuild affirme que les secteurs de la construction et de l’installation investissent depuis plusieurs décennies dans la prévention et la sécurité, avec des résultats positifs : le nombre d’accidents du travail y diminue depuis plusieurs années plus rapidement que dans le reste de l’économie.

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“Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis. Car chaque accident du travail est un accident de trop“, ajoute Niko Demeester.

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Rédaction avec Belga