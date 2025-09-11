La Cour constitutionnelle suspend le report de la Zone de basses émissions à Bruxelles

Les véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2 ne sont plus autorisés à circuler en Région bruxelloise.

En octobre 2024, le Parlement bruxellois a décidé de reporter le jalon 2025 de la Zone de basses émissions à 2027. Les voitures diesel Euro 5 et essence Euro 2 pouvaient donc continuer à circuler sur le territoire bruxellois. Les partis à l’initiative de l’ordonnance entendaient “soulager les Bruxellois les plus défavorisés qui auraient dû adapter leur mobilité ou changer de véhicules”.

Suite à cela, quatre associations – le BRAL, Les chercheurs d’air, la Fédération des maisons médicales et la Ligue des droits humains – ont demandé à la Cour constitutionnelle d’annuler ce report de deux ans. La Cour vient de trancher ce jeudi : “Le report du calendrier de la LEZ constitue un recul significatif en matière de protection de la santé et d’un environnement sain sans justification raisonnable“.

Par conséquent, le dit report est suspendu et le calendrier initial de la LEZ est rétabli. Cela signifie que les véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2 ne sont plus autorisés à circuler en Région bruxelloise.

La Cour Constitutionnelle doit maintenant décider si le report du calendrier de la LEZ est annulé, en plus d’être suspendu.

BX1 – Photo : Belga