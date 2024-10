La phase 2025 de la LEZ reportée à 2027 : voici les véhicules concernés (Infographies)

Si le report d’une phase a été votée cet après-midi au Parlement, ce n’est pas pour autant que toutes les interdictions ont été levées. On fait le point.

Les coups de sonde effectués cette semaine dans les travées du Parlement bruxellois laissaient planer peu de doute quant au résultat du vote sur le report de la prochaine phase de restrictions de la LEZ, malgré certaines craintes juridiques. C’est désormais acté : le jalon 2025 est reporté à 2027.

L’initiative de cette proposition est venue du MR, des Engagés et du PS, soit les trois partis francophones pressentis pour siéger dans la future majorité régionale. À leurs yeux, ce report est nécessaire pour des raisons sociales et économiques. Au final, les formations à l’initiative du texte ont été rejointes par le PTB, la Team Fouad Ahidar et le Vlaams Belang. Groen, Ecolo et DéFI ont voté contre. La N-VA, Vooruit et le CD&V se sont abstenus.

MR et PS ont nié toute dimension communautaire dans ce dossier et s’en sont vivement pris aux écologistes. Le ton est d’ailleurs monté en fin de séance entre Jamal Ikazban (PS) et Isabelle Pauthier (Ecolo). Les Verts ont mis en avant l’impact négatif de ce report sur la santé et la qualité de l’air. Groen a aussi rappelé la difficulté que ce dossier leur pose dans le cadre de la formation gouvernementale. Les Verts flamands ont en effet décidé de ne plus assurer le rôle de formateur qui leur revenait côté néerlandophone. “Pour former une majorité avec nous, il nous faudra beaucoup. Et si cela ne vous plait pas, faites-le sans nous”, a averti le député Stijn Bex.

Des associations environnementales ont aussi manifesté leur mécontentement devant le Parlement bruxellois ce vendredi matin, dénonçant l’impact de ce “retournement de veste” sur l’environnement et la santé des habitants.

Si la phase de 2025 est reportée, certaines interdictions restent d’application : voici ce qu’il faut savoir si vous désirez circuler à Bruxelles avec votre véhicule dans les prochaines années.

Les tableaux concernant les autres véhicules (minibus, bus, autocars, mobylettes, motos, scooters) sont disponibles sur le site lez.brussels

Il est aussi possible de vérifier si votre véhicule peut circuler dans la LEZ de la région bruxelloise en encodant votre plaque et votre date de première immatriculation.

Victor de Thier avec Belga – Photo : Belga