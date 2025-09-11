Report de la LEZ suspendu : Alain Maron demande une réunion de la taskforce LEZ à brève échéance

Le ministre bruxellois de la Santé et de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), s’est réjoui jeudi de la décision de la Cour constitutionnelle, qui a suspendu l’ordonnance de report de la nouvelle vague de restrictions de circulation dans le cadre de la LEZ à Bruxelles. Pour lui, il s’agit d’une mesure de santé publique.

Le ministre a indiqué qu’il demandera à la taskforce LEZ, responsable de la mise en œuvre opérationnelle des mesures, de se réunir dans les plus brefs délais afin d’assurer le suivi de cette décision.

“Il s’agira également d’identifier les solutions permettant de limiter au maximum les conséquences de l’initiative regrettable de certains partis pour les citoyens concernés“, a-t-il ajouté.

Le ministre Ecolo estime que dans son arrêt, la Cour constitutionnelle souligne “l’urgence de préserver la qualité de l’air et la santé des habitants, en particulier des enfants atteints d’asthme. Cette décision rappelle que la LEZ est un outil essentiel pour réduire la pollution, protéger les plus vulnérables et garantir un air plus sain pour toutes et tous… Renoncer ou reporter la LEZ reviendrait à sacrifier la santé des Bruxellois“, a-t-il conclu.

De son côté, la ministre de la Mobilité, Elke Van Den Brandt (Groen), a parlé de “victoire pour la santé de nos enfants et des habitants vulnérables“.

“Terminés les reports, place maintenant à un soutien rapide et adapté pour celles et ceux qui en ont besoin. Il est encourageant que le ministre Maron réunisse dès à présent le groupe de travail LEZ et qu’il choisisse de ne pas sanctionner ceux qui agissent de bonne foi. Il est toutefois indispensable d’aller plus loin: des mesures concrètes doivent être prises dès maintenant, comme la mise en place d’un budget mobilité pour les ménages en difficulté financière“, a-t-elle insisté.

■ Une interview d’Alain Maron au micro de Thomas Dufrane