“Va-t-on devoir dormir avec notre vélo ?” : des collectifs se plaignent du manque de box à Schaerbeek

Plusieurs collectifs ont lancé une action pour alerter sur le manque de box à vélos à Schaerbeek et la décision de la commune d’installer les prochains sur les trottoirs. L’échevine de la Mobilité de son côté argue l’optimisation de l’espace public et plaide auprès de la Région pour revoir les critères d’octroi de subsides.

“Va-t-on devoir dormir avec son vélo ?” C’est la question que posent plusieurs collectifs face à la multiplication des vols de vélos à Schaerbeek. Walk Avello, Fietsersbond et Heroes for Zero ont placé ces derniers jours des stickers sur les box à vélos de la commune. L’objectif : rappeler aux autorités locales que l’usage du vélo progresse, et que les solutions doivent suivre. “Dans une commune dense comme la nôtre, où beaucoup vivent en appartement, pouvoir garer son vélo en sécurité n’est pas un luxe : c’est une condition pour pouvoir se déplacer autrement“, pointent-ils.

Selon ces collectifs, près de 2.000 personnes attendent aujourd’hui une place de vélo sécurisée dans la commune, pour 1.110 places existantes à l’heure actuelle. La commune a d’ores-et-déjà annoncé l’installation de nouveaux emplacements, mais pas de quoi convaincre ces collectifs qui dénoncent l’installation de ces emplacements sur les trottoirs plutôt que sur la routes. “En refusant d’installer ces box en voirie, Schaerbeek renonce aux subsides régionaux prévus pour les financer. Résultat : les 10 futurs box (une goutte dans l’océan) seront placés sur les trottoirs, une manière assez originale de « ne pas opposer les usagers » !“, déplorent-ils.

“Mon job est d’optimiser l’espace public et non d’opposer les usagers.”

Contactée, l’échevine de la Mobilité schaerbeekoise Justine Harzé (PS) nuance ces propos. “Schaerbeek est aujourd’hui la commune qui dispose du plus grand nombre de box vélos de la Région bruxelloise (ndlr : 187 box pour 935 places, selon les chiffres de la commune) et nous poursuivons activement leur déploiement. Le budget communal prévoit ainsi l’installation de sept nouveaux box vélos au cours de cette année, dans la continuité des investissements réalisés ces dernières années“, insiste-t-elle. L’échevine confirme et assume l’installation de ces nouveaux box sur les trottoirs, qui implique de se passer du budget régional qui requiert que ces box soient installés en voirie. “Mon job est d’optimiser l’espace public et non d’opposer les usagers. Il est tout à fait possible d’installer de tels box sur de larges trottoirs sans perturber le flux piéton. La commune fait le choix de poursuivre le développement des box vélos aux implantations les plus adaptées aux réalités locales et aux besoins de l’ensemble des usagers de l’espace public.”

Des critères de subsides critiqués

La commune dit plaider auprès de la Région afin que celle-ci change sa politique en matière de subsides pour l’installation de box à vélo. “L’octroi de ces financements est généralement lié à la suppression de places de stationnement automobile, ce qui ne correspond pas systématiquement aux équilibres que nous souhaitons préserver dans les différents quartiers de Schaerbeek“, explique l’échevine. “Nous plaidons pour que la Région s’inscrive également dans cette logique et espérons que les prochains appels à subsides régionaux permettront de soutenir le développement de l’offre en vélo box à Schaerbeek.”

Le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) rappelle que ces critères sont fixés par le plan régional de stationnement. “Schaerbeek peut toujours installer des box hors voirie, mais si la commune décide de ne pas respecter les règles il est normal qu’elle ne reçoive pas de financement“, rétorque-t-il. Il précise néanmoins que des discussions sont en cours pour revoir les critères d’octroi de subsides sous ce nouveau gouvernement. “Nous ne sommes pas fermés à d’autres options, mais en cas d’installation hors voirie il est nécessaire que celle-ci soit bien encadrée tant au niveau du passage des piétons que de la visibilité aux carrefours.”

V.d.T. – Photo : Belga