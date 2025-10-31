La capitale se prépare à courir: “Le parcours est bien dénivelé, on va déguster”

La capitale s’apprête à courir ce dimanche. Près de 20.000 personnes sont attendues pour le marathon et le semi-marathon de Bruxelles. Les attentes sont largement dépassées et le nombre de coureurs est supérieur à celui de la dernière édition. Plusieurs quartiers seront bloqués et de nombreuses lignes de la Stib seront déviées ou interrompues.

Les participants peuvent choisir entre trois parcours de longueur différente. Plus de la moitié des coureurs prennent le départ du semi-marathon, la distance la plus populaire. Le marathon complet gagne en popularité et compte 3.600 participants, un cinquième de plus que lors de la dernière édition. Près de la moitié des inscrits n’ont pas la nationalité belge. La course accueillera notamment des Néerlandais, des Allemands, des Britanniques, des Italiens, des Espagnols, des Polonais ou encore des Norvégiens. Septante Japonais et une centaine d’Américains ainsi que de Brésiliens font également partie des inscrits. Les participants ont été invités à retirer leur dossard dès ce vendredi. Nous en avons rencontré quelques-uns. “Le parcours est bien dénivelé, on va déguster”, nous a confié une participante.

■ Reportage de Thomas Dufrane

Plusieurs grands axes fermés

Plusieurs quartiers seront bloqués pour l’occasion. Et depuis hier déjà, les préparatifs sont en cours. La course traverse dix communes bruxelloises et passe notamment par la basilique de Koekelberg, le stade Roi Baudouin, l’Atomium, le palais de Laeken et le quartier européen.

Le semi-marathon et le marathon partiront dimanche matin de la place De Brouckère, tandis que le coup d’envoi de la course de 7 kilomètres sera donné à 8h45 dans la rue de la Loi.

Les trois courses se terminent sur la place des Palais, devant le Palais royal.

La circulation sera perturbée entre 07h30 et 16h00, avertit mercredi la police bruxelloise. Plusieurs grands axes seront fermés. Le boulevard Emile Jacqmain sera fermé dès 05h00, tandis que la rue de la Loi, le tunnel du Cinquantenaire et la place des Palais seront inaccessibles à partir de 06h00. Le tunnel Annie Cordy fermera à 07h30 et le reste de tous les parcours à 08h00. La réouverture, progressive, se fera à partir de 16h00.

► Lire aussi | Des embarras de circulation à prévoir durant le Marathon de Bruxelles ce dimanche

Outre les axes susmentionnés, la police conseille aux automobilistes d’éviter la place de Brouckère, la basilique de Koekelberg, le parc et le stade Roi Baudouin, l’Atomium, le château, le parc et l’église Notre-Dame de Laeken, le Parc Josaphat, le square Maréchal Montgomery ainsi que le parc du Cinquantenaire. La police recommande de privilégier les transports en commun et la mobilité douce pour se déplacer dans la capitale.

Transports en commun