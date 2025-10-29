Des embarras de circulation à prévoir durant le Marathon de Bruxelles ce dimanche

Le boulevard Emile Jacqmain sera fermé dès 05h00, tandis que la rue de la Loi, le tunnel du Cinquantenaire et la place des Palais seront inaccessibles à partir de 06h00. Le tunnel Annie Cordy fermera à 07h30 et le reste de tous les parcours à 08h00. La réouverture, progressive, se fera à partir de 16h00.

Outre les axes susmentionnés, la police conseille aux automobilistes d’éviter la place de Brouckère, la basilique de Koekelberg, le parc et le stade Roi Baudouin, l’Atomium, le château, le parc et l’église Notre-Dame de Laeken, le Parc Josaphat, le square Maréchal Montgomery ainsi que le parc du Cinquantenaire.

La police recommande de privilégier les transports en commun et la mobilité douce pour se déplacer dans la capitale.