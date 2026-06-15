Le Bruxellois Youri Tielemans va représenter la Belgique : “Être capitaine de mon pays, c’est un grand honneur”

Youri Tielemans s’est dit honoré par les commentaires de Rudi Garcia, qui estimait qu’il avait pris la meilleure décision en nommant Tielemans capitaine des Diables Rouges.

“Être capitaine de mon pays, c’est un grand honneur”, a commenté l’ancien Anderlechtois en conférence de presse, dimanche. “Et il est agréable d’entendre de tels compliments. Cela donne une confiance que je veux désormais montrer sur le terrain.”

Auprès de la RTBF, le milieu de terrain a expliqué que s’il en est fier, le brassard de capitaine “ne change rien en moi, que ce soit la personne ou le joueur de football. C’est juste plus de responsabilités, que j’accepte avec plaisir.”

“Notre groupe est très uni”, a commenté Tielemans. “Il ne s’agit pas que des grands noms : chacun a ses qualités et essaie de les mettre à profit. Montrons-le sur le terrain”, a-t-il réitéré.

Le premier match du tournoi se profile face à l’Égypte, lundi. “C’est évidemment très spécial, mais tout le monde a hâte. La préparation est terminée et je pense que nous sommes prêts. Sur le terrain, seul le football compte et nous devons nous concentrer là-dessus. L’Égypte est une bonne équipe, avec de la qualité à chaque ligne.

Mais notre plan est prêt. Les amicaux étaient bons et nous voulons poursuivre sur cette lancée.”

“J’essaie toujours d’aider l’équipe, avec des buts et des assists”, a-t-il poursuivi lorsqu’étaient évoquées ses réussites en club. “Mais marquer dans les moments cruciaux est toujours spécial. J’arrive de Villa avec beaucoup de confiance, et il faut y croire. Les enjeux sont tellement grands en Coupe du monde, il y a toujours de la nervosité dans un premier match. Nous devons être concentrés. Il n’y a plus de match facile. Nous devons apporter du jeu positif comme pendant les amicaux. La compétition, c’est du sérieux.”