Brussels Airport Marathon: voici les lignes de bus et de tram perturbées ce dimanche

Le Brussels Airport Marathon traversera, ce dimanche 2 novembre, plusieurs lieux emblématiques de la capitale. En plus des embarras de circulation déjà annoncés, de nombreuses lignes de la Stib seront déviées ou interrompues.

Les personnes qui souhaitent rejoindre le départ, à la place De Brouckère, sont invitées à prendre le métro 1 ou 5, le tram 4 ou 10 ou le bus 29 ou 46 jusqu’à De Brouckère.

Pour rejoindre l’arrivée, à la place des Palais, la Stib conseille d’emprunter le métro 2 ou 6 jusqu’à la station Trône, le métro 1 ou 5 jusqu’à la station Parc, les trams 92 ou 93 jusqu’au terminus provisoire Parc, ou les bus 12, 34, 38, 54, 64, 80 ou 95 jusqu’à l’arrêt Trône.

Les lignes de tram impactées sont : le 19, 35, 51, 62, 81, 92 et le 93. Les lignes de bus impactées sont : le 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 38, 46, 53, 54, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 79, 80, 83, 87, 88 et 95.

Plus d’informations sur les déviations mises en place sont disponibles sur le site de la Stib.

