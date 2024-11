18.500 marathoniens et semi-marathoniens ont traversé la capitale: une édition record

La 19ème édition du Brussels Airport Marathon & Half Marathon a été un record : 18.500 coureurs ont participé à cette course et son nouveau parcours à travers des hauts lieux bruxellois.

Le marathon et semi marathon de Bruxelles a débuté ce matin, respectivement à 9h50 et 9h depuis la Place de Brouckère. Plus de 18.000 coureurs étaient annoncés pour cet évènement. Ce sont finalement 18.500 athlètes qui se sont élancés. Ils étaient 10.000 à participer au semi et 3000 au marathon. 2000 coureurs ont également pris part au 7k, 300 enfants pour le Persil Kids Run de 1 km et 3.200 personnes à la Race for the Cure by Think Pink.

Les marathoniens ont traversé 10 communes bruxelloises en passant par des parcs, la piste du Stade Roi Baudoin avant d’arriver sur la Place des Palais.

Solomon Belayneh a remporté la 19e édition du marathon de Bruxelles dimanche dans les rues de la capitale. Troisième des deux dernières moutures des 20km de Bruxelles, l’Éthiopien de 28 ans l’a emporté en 2h22:53.

Sam Gabriëls a pris la deuxième place en 2h26:14. Benoît Haegeman, 3e en 2h28:17., complète le podium.

Côté féminin, la victoire est revenue à l’Américaine Liz Romo qui a parcouru les 42,195 km en 2h51:28. devançant la Britannique Helena Sexton (3h07:34.) et Stéphanie Garnier (3h09:07.)

La journée accueillait aussi le semi-marathon qui a vu la victoire du triple lauréat des 20km de Bruxelles, Amaury Paquet en 1h05:28. Valentine Mathy s’est imposée chez les dames en 1h16:29.

La rédaction – Photo : Belga Image/NICOLAS MAETERLINCK