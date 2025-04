L’Amazonie se dévoile à Tour & Taxis sous l’œil du photographe Sebastião Salgado

Vue du ciel, au fil de l’eau et parmi les êtres qui la peuplent, la forêt amazonienne se dévoilera à travers les yeux du célèbre photographe Sebastião Salgado dès vendredi et jusqu’au 11 novembre à Tour & Taxis. Avec “Amazônia”, le Franco-Brésilien emmène un petit bout de ce “paradis” fragile au cœur des villes bouillonnantes pour tenter de changer les mentalités et de préserver la biodiversité.

L’exposition immerge le public dans cette nature foisonnante, entre montagnes, “rivières volantes” de pluies, tempêtes tropicales et tapis forestier. Au centre, trois îlots rappelant les “ocas” (huttes indigènes) recueillent l’intimité de 10 tribus autochtones. Les portraits se mêlent à des interviews filmées et en couleur. Au fond, deux salles de projection enfilent les photographies comme des perles de nature. L’ensemble baigne dans un concert de gouttes ricochant sur la pierre, de cris d’animaux, de conversations et de chants d’oiseaux orchestrés par le musicien français Jean-Michel Jarre.

Paris en 2021, puis Manchester, Rio de Janeiro, Los Angeles, Zurich, Madrid ou encore Singapour et à présent, simultanément, México et Bruxelles : les plus de 200 clichés en noir et blanc de l’exposition “Amazônia” font le tour du monde.

À chaque étape, l’artiste octogénaire vérifie méticuleusement l’éclairage de ses photos et présente l’exposition à la presse, comme ce jeudi au Shed 4 bis de Tour & Taxis. La flamme reste intacte quand cet économiste de formation et bourlingueur de passion aborde le “paradis” vert. La colère aussi.

“Ce ne sont pas les neuf pays amazoniens qui détruisent l’Amazonie, c’est la société de consommation“, souligne le photographe multiprimé aux côtés de son épouse Lélia Wanick Salgado, scénographe d'”Amazônia”.

“On a détruit 18 % de l’Amazonie, mais il en reste 82 %. Les photos représentent cette partie pure“, poursuit le co-fondateur de l’Instituto Terra, assumant ce parti pris. “J’espère que, dans ce centre important de l’Europe qu’est Bruxelles, l’exposition aidera à changer les mentalités“, conclut-il, en invitant “tous les politiciens basés à Bruxelles à venir” nourrir cette “conscience écologique”

Belga – Photo : Belga